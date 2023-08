Verkehr Fünf Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos Von dpa | 11.08.2023, 16:36 Uhr | Update vor 2 Std. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Köln verletzt worden - darunter zwei Kinder und ein Jugendlicher. Eine 33 Jahre alte Autofahrerin und ihr 8-jähriger Sohn sowie der 45 Jahre alte Fahrer des anderen Unfallwagens und dessen 15-jähriger Sohn seien in Krankenhäuser gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein dritter Junge im Wagen des 45-Jährigen sei leicht verletzt worden.