Recklinghausen Fünf Verletzte bei Unfall mit drei Autos Von dpa | 19.05.2023, 05:48 Uhr

Fünf Menschen sind bei einem Unfall mit drei Autos in Dorsten (Landkreis Recklinghausen) verletzt worden. Eines der Fahrzeuge landete nach dem Zusammenprall am Donnerstagabend im Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzten wurden in eine Klinik gebracht. Details zur Unfallursache und der Schwere der Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.