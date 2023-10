Verkehrsunfälle Fünf Verletzte bei Unfall auf A3 - zeitweise Sperrung Von dpa | 14.10.2023, 14:30 Uhr | Update vor 52 Min. Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Unfall auf der Autobahn A3 Richtung Köln sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 40-jähriger Autofahrer in Rheinland-Pfalz kurz vor der Grenze zu Nordrhein-Westfalen offenbar am Steuer eingeschlafen. Das Auto prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke, anschließend gegen ein nachfolgendes Auto und überschlug sich schließlich mehrfach.