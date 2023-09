Festnahmen Fünf Männer sollen immer wieder in Schulen eingebrochen sein Von dpa | 01.09.2023, 17:19 Uhr | Update vor 20 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Polizei hat fünf Mitglieder einer mutmaßlichen Einbrecherbande festgenommen, die immer wieder in Schulen eingestiegen sein soll. 100.000 Euro Beute sollen die Männer gemacht haben - vor allem mit technischen Geräten wie Tablets, teilte die Polizei am Freitag mit. In einigen Fällen seien auch Tresore aufgebrochen worden. Die Ermittler werfen ihnen mehrere Taten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vor.