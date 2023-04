Justitia Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Düsseldorf Fünf Jahre Haft für Autofahrer nach Fahrt in Menschengruppe Von dpa | 05.04.2023, 14:41 Uhr

Fünf Monate nach einer gezielten Fahrt in eine Menschengruppe in Düsseldorf hat das Landgericht Düsseldorf den angeklagten Autofahrer zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sprach den 38-Jährigen am Mittwoch des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung schuldig.