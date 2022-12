Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Viersen Fünf Festnahmen bei Drogen-Razzia am Niederrhein Von dpa | 14.12.2022, 11:55 Uhr

Bei einer Drogen-Razzia im niederrheinischen Nettetal hat die Polizei fünf Männer festgenommen. Fünf Wohn- und Geschäftsobjekte wurden wegen des Verdachts des Drogenhandels durchsucht, teilte die Polizei in Viersen am Mittwoch mit. Bei der Durchsuchung am Montag seien erhebliche Bargeldbeträge und Drogen sichergestellt worden.