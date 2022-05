ARCHIV - Ein Mann wartet auf einer Bank in einem Hauptbahnhof. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild FOTO: Peter Kneffel Bahn Frühstart in Wuppertal: Große Nachfrage nach 9-Euro-Ticket Von dpa | 19.05.2022, 14:51 Uhr

Für die ab voraussichtlich 1. Juni bundesweit im Nah- und Regionalverkehr geltenden 9-Euro-Monatstickets zeichnet sich eine hohe Nachfrage ab. Nach entsprechenden Erwartungen der großen Nahverkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen liefern die Stadtwerke Wuppertal einen ersten Beleg dafür. Sie haben den Online-Verkauf von 9-Euro-Tickets über ihre WSW TicketApp bereits am Mittwoch gestartet - Tage vor anderen Verkehrsunternehmen. „Wir haben in den ersten 24 Stunden ab Mittwoch 7.00 Uhr 1700 Tickets verkauft“, sagte ein Sprecher der Stadtwerke Wuppertal am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Damit seien die Erwartungen klar übertroffen worden. „So eine Zahl hatten wir nicht erwartet.“