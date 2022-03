Sonne in Köln FOTO: Oliver Berg Sonnenschein Frühlingshaftes Wetter in NRW Von dpa | 09.03.2022, 09:00 Uhr | Update vor 24 Min.

Nach einer frostigen Nacht erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen frühlingshaftes Wetter mit viel Sonne. Am Mittwoch klettern die Temperaturen auf bis zu 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im Tagesverlauf ist zudem auffrischender Wind zu erwarten. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad und auch leichter Frost ist zu erwarten.