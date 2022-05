ARCHIV - Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild FOTO: Markus Scholz Deutscher Wetterdienst Frühling 2022 war in NRW insgesamt zu warm und zu trocken Von dpa | 30.05.2022, 15:28 Uhr

Auch in Nordrhein-Westfalen war der Frühling 2022 zu warm und insgesamt zu trocken. Das geht aus der am Montag veröffentlichten vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die Monate März bis Mai hervor. Demnach gehörte NRW in den drei Monaten mit einer Durchschnittstemperatur von 9,9 Grad zu den warmen Bundesländern. Die Temperatur lag im Schnitt 1,6 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.