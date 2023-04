Projekt «brotZeit» Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Soziales Frühstücksangebot an Schulen in NRW wird ausgeweitet Von dpa | 19.04.2023, 14:53 Uhr

In die Schule mit knurrendem Magen - das soll es in immer weniger Schulen im Land geben. Der Verein Brotzeit will in 250 Grundschulen in NRW ein Frühstücksbüffet anbieten. Die Initiatorin, Schauspielerin Uschi Glas, hat aber noch deutlich größere Pläne.