Blumen im Sonnenschein Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down DWD Frühsommerwetter zum Fußballmeisterschaftsspiel erwartet Von dpa | 26.05.2023, 08:43 Uhr

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet ein sonniges und weitgehend trockenes Wochenende. Am Freitag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein warmes Hochdruckwetter geben. Der Tag wird heiter, sonnig und niederschlagsfrei, gebietsweise kann es aber auch wolkig werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad, in Hochlagen soll es um die 16 Grad werden. In der Nacht zum Samstag wird es leicht bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 4 Grad, in Tallagen des Berglands kann es örtlich zu Bodenfrost kommen.