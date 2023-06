Blühender Mohn Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild up-down up-down Wetter Frühsommer in NRW weiter sonnig und trocken Von dpa | 03.06.2023, 12:31 Uhr

Der Frühsommer zeigt sich in NRW weiterhin von seiner freundlichen Seite mit viel Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad. In der Tendenz steigen die Werte sogar zur neuen Woche hin täglich um etwa ein Grad an - auf bis zu 27 Grad am Montag entlang des Rheins. Ansonsten ist die Wetterlage im Land ohne große Bewegung, wie Meteorologe Thomas Gerwin vom Deutschen Wetterdienst am Samstag sagte. Regen ist bis auf weiteres nicht in Sicht. Der Wind weht mäßig aus Nordosten. Die Nächte werden klar mit fünf bis elf Grad.