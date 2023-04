Bundesagentur für Arbeit Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistik Frühjahrsbelebung am NRW-Arbeitsmarkt bleibt aus Von dpa | 28.04.2023, 10:14 Uhr

Die eigentlich übliche Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt ist in Nordrhein-Westfalen bisher ausgeblieben. Im April stieg die Zahl der Arbeitslosen im bevölkerungsreichsten Bundesland sogar leicht um 0,4 Prozent auf 707.666 Menschen, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote verharrte mit 7,2 Prozent auf dem Niveau der Vormonate.