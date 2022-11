Andreas Pinkwart (FDP) Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Hochschulen Früherer Vize-Landeschef Pinkwart wechselt in Wissenschaft Von dpa | 08.11.2022, 07:16 Uhr

Der frühere nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) will sich aus dem Landtag zurückziehen und in die Wissenschaft zurückkehren. Zum Ende des Jahres will er sein Mandat niederlegen und im Januar seine Professur für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Siegen wieder aufnehmen. Das berichteten die „Siegener Zeitung“ und die „Rheinische Post“.