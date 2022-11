Michael Hampe Foto: Roland Scheidemann/dpa/Archivbil up-down up-down Kultur Früherer Opernintendant Michael Hampe ist tot Von dpa | 21.11.2022, 15:30 Uhr

Der frühere Kölner Opernintendant Michael Hampe ist tot. Er starb am 18. November im Alter von 87 Jahren in seiner Wahlheimat Schweiz, wie der Wienand Verlag mitteilte. Verleger Michael Wienand habe die Nachricht von der Familie erhalten, sagte ein Mitarbeiter am Montag.