Korn „375er“ 375 Jahre westfälischer Friede: Dieser Schnaps verbindet Münster und Osnabrück Von Axel Ebert | 09.08.2023, 10:17 Uhr Farbe und Geschmack stimmen: Korn-Kenner Björn Bochinski ist zufrieden mit dem „375er“, der Münster und Osnabrück verbinden soll.. Foto: Axel Ebert up-down up-down

Ein Fasskorn, der in Münster und Osnabrück gereift ist, soll an den westfälischen Frieden vor 375 Jahren erinnern und beide Städte verbinden. Unter dem Namen „375er“ kommt er in einer blau lackierten Apothekerflasche. Seit heute ist er in Osnabrück erhältlich.