Unbekannte haben in Hamm einen Friedenskranz zerstört. Das Blumengebinde in den ukrainischen Farben blau und gelb war zum ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine am Freitag auf dem Marktplatz niedergelegt worden war. Es hatte dort am Fuß einer Friedenslinde gelegen. Zeugen fanden am Samstag laut Polizeimitteilung die Reste des zerstörten Kranzes. Die Polizei sucht den oder die Täter.