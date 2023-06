Ukraine-Krieg - Odessa Foto: Nina Lyashonok/AP/dpa up-down up-down Konflikte Friedensforscher: Ukraine-Krieg wird noch lange beschäftigen Von dpa | 12.06.2023, 15:28 Uhr

Aus Sicht von Friedensforschern sollten sich Deutschland und die anderen Nato-Staaten auf eine langfristige Unterstützung der Ukraine einstellen. „Der Krieg in der Ukraine wird Deutschland, Europa und die Welt noch sehr lange begleiten und darauf müssen die Bundesregierung und die Bevölkerung vorbereitet sein“, warnten die führenden Friedens- und Konfliktforscher am Montag in Berlin bei der Vorstellung ihres Friedensgutachtens 2023. Es zeichne sich ab, dass sich der Krieg zu einem langwierigen Abnutzungskrieg entwickle.