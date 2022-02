Ukraine-Konflikt FOTO: Marijan Murat Nordrhein-westfalen Friedensdemo an Rosenmontag: Kostüme ja, Süßigkeiten nein Von dpa | 25.02.2022, 16:58 Uhr | Update vor 6 Min.

Zur geplanten Friedensdemo für die Ukraine an Rosenmontag in Köln können die Teilnehmer nach Meinung der obersten Karnevalisten gern in Verkleidung kommen. „Wir freuen uns über jeden Teilnehmer, gerne im Kostüm, gerne bunt und laut“, teilte der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, am Freitag mit. Zugleich sagte er: „Aber wir machen eine Demonstration, keinen Rosenmontagszug, das sollte jeder Jeck berücksichtigen.“ Festwagen würden nicht mitgenommen, auch werde man keine Kamelle - wie Süßigkeiten beim traditionellen Kölner Rosenmontagszug heißen - werfen.