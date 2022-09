Fridays for Future ruft zum Klimastreik auf Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbi up-down up-down Klimastreik Fridays For Future demonstriert: Proteste auch in NRW Von dpa | 23.09.2022, 02:03 Uhr

Der Krieg in der Ukraine und die aktuelle Energiekrise ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich. Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future will mit einem großen Streiktag daran erinnern, dass die Zeitbombe Klimawandel trotzdem weiter tickt.