Fressnapf Foto: picture alliance / dpa/Archivbil up-down up-down Einzelhandel Fressnapf will vor allem im Ausland wachsen Von dpa | 09.02.2023, 06:53 Uhr

Deutschlands größte Heimtierbedarfskette Fressnapf will in Zukunft vor allem im Ausland wachsen. Europaweit plane das Unternehmen in diesem Jahr die Eröffnung von rund 120 neuen Läden, sagte Fressnapf-Gründer und Eigentümer, Torsten Toeller, der Deutschen Presse-Agentur. Nur rund 20 der Neueröffnungen dürften nach seinen Worten auf den deutschen Heimatmarkt entfallen.