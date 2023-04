Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorf Freispruch: Tochter von Mordopfer nicht betrogen Von dpa | 17.04.2023, 18:23 Uhr

Im Prozess um den mutmaßlichen Betrug an der 14 Jahre alten Tochter einer Ermordeten ist der Angeklagte freigesprochen worden. Der 23-jährige Cousin des Mädchens hatte seine Unschuld beteuert. Das Amtsgericht folgte am Montag seiner Aussage: Ein Betrug könne ihm nicht nachgewiesen werden. Ein bereits verhängter Strafbefehl in Höhe von 2700 Euro wurde aufgehoben.