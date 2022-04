ARCHIV - Ein Mann vollführt einen kunstvollen Sprung vom Einmeterbrett im Freibad. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild FOTO: Frank Rumpenhorst Badespaß Freibad-Saison in NRW startet ohne strenge Corona-Regeln Von dpa | 24.04.2022, 09:09 Uhr

In Nordrhein-Westfalen startet die Freibad-Saison vielerorts ohne strenge Corona-Regeln. „Da ja im Grunde fast alle Corona-Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen Geschichte sind, kann auch von einem Freibad-Betrieb wie vor der Pandemie ausgegangen werden“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen in Essen. Badbetreiber könnten jedoch weiterhin selber per Hausrecht entscheiden, ob die 2G- oder die 3G-Regel gelte. Viele Freibäder wollen am 1. Mai öffnen.