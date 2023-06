Freibad in Bergneustadt Foto: Markus Klümper/dpa up-down up-down Oberbergischer Kreis Freibad nach Chlorgas-Austritt geräumt Von dpa | 09.06.2023, 20:35 Uhr

Ausgetretenes Chlorgas hat in einem Freibad im Oberbergischen Kreis am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 200 Badegäste hätten das Schwimmbad in Bergneustadt verlassen müssen, sagte Wehrleiter Michael Stricker am Abend. Fünf Kinder seien mit Atemwegsreizungen zur Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht worden. Eine Frau, die in der Hitze über Unwohlsein klagte, sei ebenfalls zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.