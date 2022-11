Mobilitätsplattform Free Now Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Dienstleistungen Free Now: Künftig auch ÖPNV-Tickets auf Plattform anbieten Von dpa | 02.11.2022, 06:29 Uhr

Die Mobilitätsplattform Free Now will künftig über die eigene App auch Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) anbieten. In Deutschland startet das Unternehmen dafür diese Woche eine Kooperation mit der Düsseldorfer Rheinbahn, wie Free Now am Mittwoch mitteilte. Tickets für Einzelfahrten, Tages- sowie 48-Stunden-Pässe seien dann über die eigene App für das gesamte Tarifgebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) erhältlich. Weitere Tarifgebiete sollen bald folgen.