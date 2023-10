Denkmäler „Frauenorte“ in NRW würdigen historische weibliche Vorbilder Von dpa | 23.10.2023, 13:10 Uhr | Update vor 41 Min. Josefine Paul Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down

Nordrhein-Westfalens Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) hat am Montag in Wülfrath den ersten „Frauenort NRW“ eröffnet. Das Projekt des Frauenrats NRW will bis 2025 insgesamt 50 Orte kennzeichnen, an denen historische Frauenpersönlichkeiten gewürdigt werden. Paul enthüllte als Patin eine Informationstafel über die Müllerin Margarethe Müllemann - genau an dem Haus, wo einst deren Wassermühle stand.