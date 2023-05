«Aktenzeichen XY ... ungelöst» Foto: picture alliance / Matthias Balk/dpa up-down up-down Verbrechen Frauenleiche aus dem Moor: „Aktenzeichen xy“ zeigt Cold Case Von dpa | 09.05.2023, 12:23 Uhr

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Fund der Leiche einer jungen Frau in einem Moorgebiet bei Köln bringen Ermittler den „Cold Case“ in die ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen xy... ungelöst“. Von der Ausstrahlung am Mittwochabend erhoffen sie sich Hinweise auf die Umstände des Todes der bis heute unbekannten Frau.