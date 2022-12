Universität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Hochschulen Frauenanteil bei Professuren in NRW wächst Von dpa | 07.12.2022, 12:52 Uhr

Der Frauenanteil bei Professuren und Leitungspositionen an den NRW-Hochschulen wächst. Waren im Jahr 2007 noch 15,8 Prozent der Professuren von Frauen besetzt, stieg ihr Anteil in den folgenden Jahren auf 20 Prozent (2011), 25,2 Prozent (2017) und aktuell 27,5 Prozent. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten „Gender-Report 2022“ hervor. „An den stetig steigenden Zahlen weiblicher Professuren sehen wir, dass wir die Weichen richtig gestellt haben. Diese Entwicklung werden wir mit Nachdruck weiter vorantreiben“, erklärte NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU).