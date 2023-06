Feuerwehrfrau Birgit Kill Foto: Sebastian Drolshagen/dpa up-down up-down Katastrophenschutz Frauen in der Feuerwehr: „Wir brauchen die Sichtbarkeit“ Von dpa | 13.06.2023, 05:56 Uhr

In der Feuerwehr sind Frauen immer noch in der Minderheit. Die Frauenbeauftragte des Feuerwehrverbandes fordert ein Umdenken - und will das Thema bei einer neuen Fachmesse in Dortmund sichtbar machen.