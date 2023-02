Ärztin Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Frauen im Medizin-Studium weiter auf dem Vormarsch Von dpa | 06.02.2023, 08:52 Uhr

Die Zukunft der nordrhein-westfälischen Medizin ist weiblich - jedenfalls, wenn man die Studierendenzahlen zum Maßstab nimmt. Im Wintersemester 2021/22 waren gut 64 Prozent der Medizinstudierenden in NRW Frauen. Auch zehn Jahre zuvor waren bereits knapp 62 Prozent weiblich, wie das Landesstatistikamt am Montag in Düsseldorf berichtete.