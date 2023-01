Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Viersen Frau will Ofen entzünden: Wohnhaus in Brand Von dpa | 14.01.2023, 10:41 Uhr

In Viersen ist ein Mehrfamilienhaus nach einem größeren Brand nicht mehr bewohnbar. Die 57 Jahre alte Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung habe ihren Ofen anzünden wollen, wobei aber ein Kanister mit brennbarer Flüssigkeit umgekippt und in Brand geraten sei, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Die komplette Wohnung und das Dach fingen demnach Feuer. Bei dem Vorfall am Freitagabend rettete die Feuerwehr einen Menschen aus dem Haus, alle anderen Bewohner konnten das Gebäude selbst verlassen.