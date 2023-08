Unfälle Frau von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt Von dpa | 16.08.2023, 06:44 Uhr | Update vor 1 Std. Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Eine Fußgängerin ist in Aachen bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 80 Jahre alter Fahrer die 29-Jährige am Dienstag im Stadtteil Brand beim Überqueren einer Landstraße übersehen und mit seinem Wagen erfasst, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.