Polizei ermittelt Frau versucht offenbar Ehemann zu vergiften: Festnahme Von dpa | 13.06.2023, 13:36 Uhr

Eine Frau soll in Kamen offenbar versucht haben, ihren Ehemann zu vergiften. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund am Dienstag mitteilten, rief der 73-jährige Mann selbst die Polizei, nachdem er wohl bemerkte, dass etwas mit seiner Mahlzeit nicht stimmte. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Polizei nahm die 72-jährige Ehefrau nach dem Vorfall am Sonntag fest. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sein Zustand sei aber stabil. Die mutmaßliche Tat wird als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft, die Ermittlungen laufen.