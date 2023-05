Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Münster Frau vergewaltigt und getötet: Mordprozess gestartet Von dpa | 05.05.2023, 10:59 Uhr

Gegen einen 31-Jährigen hat am Freitag ein Mordprozess vor dem Landgericht Münster begonnen. Der Angeklagte soll eine 21 Jahre alte Frau, die ihm zuvor die Freundschaft aufgekündigt hatte, im vergangenen November vergewaltigt und getötet haben. Eine Gerichtssprecherin sagte kurz vor Verhandlungsbeginn, der Angeklagte habe angekündigt, dass er sich nicht zum Tatvorwurf äußern wolle. Laut Anklage lauerte der Deutsche seinem Opfer an der Haustür auf, missbrauchte sie in ihrer Wohnung im Kreis Warendorf und tötete sie danach.