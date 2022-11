Polizei Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Soest Frau überrascht Einbrecher: Entscheidendes Beweisfoto Von dpa | 03.11.2022, 14:27 Uhr

Eine Frau hat in ihrer Wohnung in Werl (Kreis Soest) einen Einbrecher überrascht und geistesgegenwärtig ein Foto von ihm gemacht. Mit der Aufnahme hatte die Polizei leichtes Spiel: Der Mann lief den Beamten schon beim nächsten Einsatz über den Weg, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Er wurde festgenommen, die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt.