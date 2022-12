Polizei Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Soest Frau tot aus der Ruhr geborgen: Hintergründe noch unklar Von dpa | 19.12.2022, 20:24 Uhr

Eine Frau ist am Montag tot aus der Ruhr in Wickede (Kreis Soest) geborgen worden. Spaziergänger hatten die 66-Jährige am Nachmittag hilflos im Wasser treiben sehen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Rettungskräfte holten sie mit Spezialausrüstung und Boot aus dem Wasser, konnten dann aber nur noch den Tod der Frau feststellen. Weitere Hintergründe und Details zu den Umständen des Todes waren zunächst nicht bekannt.