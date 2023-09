Brände Frau stirbt bei Brand in einem Mehrfamilienhaus Von dpa | 13.09.2023, 08:24 Uhr | Update vor 45 Min. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen ist eine Frau ums Leben gekommen. Elf Menschen seien durch den Brand am frühen Mittwochmorgen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das sich nicht auf andere Gebäude ausbreitete. Die Brandursache war zunächst unklar. Zuvor hatte der WDR berichtet.