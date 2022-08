Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Hagen Frau springt aus fahrerlosem Linienbus: Leicht verletzt Von dpa | 28.08.2022, 10:34 Uhr

Mit einem Sprung aus einem rollenden Linienbus ohne Fahrer hat sich eine Frau in Hagen in Sicherheit gebracht. Die 67 Jahre alte Frau verletzte sich dabei leicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Busfahrerin hatte zuvor einen technischen Defekt bemerkt und am Straßenrand gehalten. Sie stieg aus, um sich das Problem von außen genauer anzuschauen. Der Bus rollte plötzlich aus bisher unbekannter Ursache los. Im Fahrzeug befand sich nur noch die 67-Jährige. Der Bus kam schließlich in einer Böschung zum Stehen.