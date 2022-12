Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Köln Frau soll Mann in Rhein gestoßen haben: Ermittlungen Von dpa | 27.12.2022, 16:49 Uhr

Eine Frau soll in Köln einen 27-Jährigen in den Rhein gestoßen haben. Der 30-Jährigen werde ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie sei am Vorabend in Rheinnähe festgenommen worden.