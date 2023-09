Prozesse Frau nach Brand gestorben: Sohn wegen Mordes verurteilt Von dpa | 14.09.2023, 13:21 Uhr | Update vor 47 Min. Strafgesetzbuch Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 56-jähriger Mann ist rund zehn Monate nach dem Tod seiner Mutter bei einem Hausbrand wegen Mordes verurteilt worden. Das Landgericht Detmold verhängte am Donnerstag wegen Mordes in Tateinheit mit Brandstiftung mit Todesfolge eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Zunächst soll der Mann vier Jahre Strafhaft in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen. Das Gericht ordnete an, dass er danach in eine geschlossene Entziehungsanstalt überführt wird, um seine Alkoholsucht zu therapieren.