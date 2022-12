Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Soest Frau mit Messer schwer verletzt: Ehemann tatverdächtig Von dpa | 04.12.2022, 12:45 Uhr

Ein 40-Jähriger soll in Wickede bei Dortmund seine fünf Jahre jüngere Ehefrau mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Frau sei vor Ort erstversorgt und dann in einem Krankenhaus operiert worden, teilte die Polizei in Dortmund am Sonntag mit. Die 35-Jährige sei nicht in Lebensgefahr. Zu den Hintergründen der Tat vom Samstagabend teilte die Polizei nichts mit. Der Verdächtige sollte einem Haftrichter vorgeführt werden, um ihn in Untersuchungshaft zu nehmen.