Polizistin FOTO: David Inderlied Polizeieinsatz Frau mit Messer in der Hand durch Polizeischuss gestoppt Von dpa | 28.03.2022, 14:20 Uhr | Update vor 11 Min.

Eine Frau, die mit einem Messer Menschen bedroht und Warnungen der Beamten ignoriert haben soll, ist in Rhede bei Borken durch einen Polizeischuss am Bein verletzt worden. Polizisten seien am Sonntagabend zu einem Wohnhaus wegen eines mutmaßlichen Hausfriedensbruchs gefahren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Montag mit. Beim Aussteigen hätten die Beamten die Frau mit blutende Armverletzungen und einem Messer in der Hand bemerkt.