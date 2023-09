Iserlohn Frau mit Kopfschüssen getötet: 29-Jähriger in U-Haft Von dpa | 28.09.2023, 18:35 Uhr | Update vor 58 Min. Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem gewaltsamen Tod einer vermutlich obdachlosen Frau in der Innenstadt von Iserlohn hat ein Richter einen Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 29 Jahre alten Mann erlassen. Das teilte die Polizei in Hagen am Donnerstag mit.