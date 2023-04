Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Frau mit 37 Messerstichen getötet - Angeklagter gesteht Von dpa | 21.04.2023, 15:00 Uhr

Nach der Tötung einer Frau mit 37 Messerstichen in der vergangenen Silvesternacht hat der Angeklagte beim Prozessauftakt nicht nur die Tat gestanden. Er sei schizophren, erklärte der 33-Jährige am Freitag beim Prozessauftakt am Landgericht Düsseldorf.