Bonn Frau liegt in brennender Wohnung: Pflegedienst als Retter Von dpa | 09.04.2023, 08:14 Uhr

Eine Pflegekraft hat am Karsamstag in Bonn wahrscheinlich einer Frau das Leben gerettet. In der Küche ihrer Wohnung war ein Brand ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Als der häusliche Pflegedienst wie jeden Abend nach der Patientin schauen wollte, lag diese auf dem Boden in der bereits stark verrußten Wohnung. Die Pflegekraft, die den Schlüssel zur Wohnung hatte, setzte zunächst einen Notruf ab und versuchte dann gemeinsam mit zu Hilfe geeilten Nachbarn, die Frau aus der Wohnung zu retten.