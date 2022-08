ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Warendorf Frau kommt mit Auto von Straße ab: Verletzt sich schwer Von dpa | 08.08.2022, 07:42 Uhr

Eine 80 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntag auf der Landstraße 811 bei Everswinkel (Kreis Warendorf) bei einem Unfall lebensbedrohlich verletzt worden. In einer Linkskurve sei sie mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Wagen sei dann in einem Straßengraben liegen geblieben. Wegen der schweren Verletzungen wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Landstraße gesperrt werden.