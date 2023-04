Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Ermittlung Frau in Herne getötet - Tatverdächtiger Ehemann in U-Haft Von dpa | 11.04.2023, 12:13 Uhr

Ein Mann soll seine Ehefrau in ihrer Wohnung in Herne mit mehreren Messerstichen getötet haben. Gegen den 49-Jährigen sei Untersuchungshaft wegen Mordverdachts erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bochum am Dienstag mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand stach der Mann mehrfach auf die 53-Jährige ein, die laut Obduktion an den Folgen massiver Stichverletzungen starb.