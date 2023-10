Kreis Wesel Frau im Krankenfahrstuhl stirbt nach Unfall auf Bahngleisen Von dpa | 04.10.2023, 18:40 Uhr | Update vor 40 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Bei einem Unfall an einem Bahnübergang ist am Mittwochnachmittag eine 92-Jährige aus Hamminkeln (Kreis Wesel) tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war die Seniorin mit ihrem Krankenfahrstuhl über die Gleise gefahren und dabei mit einem Güterzug zusammengestoßen. Die 92-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber ihren schweren Verletzungen, wie die Kreispolizei Wesel mitteilte. Was genau passierte, sollte noch ermittelt werden. Die Bahnschranken waren den Angaben zufolge zum Unfallzeitpunkt geschlossen und das Warnlicht blinkte.