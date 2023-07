Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Essen Frau getötet: 36-Jähriger geht zu Polizei und gesteht Tat Von dpa | 12.07.2023, 09:09 Uhr | Update vor 20 Min.

Ein 36-jähriger Mann in Essen hat die Tötung einer Frau gestanden. Der Mann sei von sich aus zur Polizei gegangen und habe zugegeben, die 52-Jährige getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Einsatzkräfte fanden in der von dem Mann angegeben Wohnung dann die Tote. Der mutmaßliche Täter kam in Untersuchungshaft.