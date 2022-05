HANDOUT - Eine Frau hat eine Vogelspinne in der Nähe einer Mülheimer S-Bahnstation gefunden. Foto: Polizei Essen/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Polizei Essen Mülheim an der Ruhr Frau findet tote Vogelspinne nahe S-Bahnstation Von dpa | 04.05.2022, 15:02 Uhr

Eine Frau hat in Mülheim an der Ruhr eine tote Vogelspinne in einer Plastikbox in der Nähe einer S-Bahnstation gefunden. Die Frau habe die Polizei am Mittwochmorgen alarmiert und den Beamten die Box mit Tier übergeben, hieß es in einer Mitteilung.